Se a decidere il futuro difossero i tifosi, il giocatore sarebbe stato blindato da diverso tempo. Lo si è capito il giorno del raduno al Filadelfia, quando il suo ingresso in campo è stato accompagnato da un'autentica ovazione, è stato ribadito in uno dei primi allenamento a Bormio, quando dalla tribuna si è alzato il coro: “Non si vende il Gallo Belotti”. Del futuro del centravanti non saranno però i tifosi a decidere, toccherà invece ae allo stesso giocatore: cosa ne sarà quindi dell'attaccante?. Specialmente se Cairo dovesse rinnovargli il contratto con un cospicuo adeguamente economico.La scorsa settimana, dopo la cena con tutta la squadra a cui hanno partecipato anche il presidente granata e il ds Petrachi,(o quasi) previsti dalla clausola rescissoria. Per convincere Belotti a restare, Cairo ha anche dato la propria disponibilità a trattare un nuovo contratto, a cifre nettamente superiori all'1,5 milioni di euro che attualmente percepisce. Resta però da capire con quale procuratore dovrà parlare il presidente granata: Belotti, infatti, sta pensando di. Non sarà la moglie a rappresentarlo (la smentita della notizia diffusasi ieri è arrivata direttamente da Giorgia Duro attraverso un post su Instagram) ma non è un mistero che potrebbe non essere neanche Sergio Lancini (l'agente che ha firmato il contratto con la maxi clausola).intanto sta recuperando dal leggero fastidio muscolare alla coscia sinistra che lo ha bloccato a inizio settimana: oggi l'attaccante ha svolto un lavoro differenziato e non ha potuto provare gli schemi di Mihajlovic. Quegli schemi che però negli scorsi giorni ha ripetuto con la solita intensità, spedendo palloni in rete con la sua consueta facilità. In queste due settimane di ritiro, in campo è sembrato il solito Belotti, un Belotti che ad oggi sembra destinato a vestire, almeno per un altro anno, la maglia del Torino.