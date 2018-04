A partire dalle ore 13 nell'urna di Nyon torneranno a roteare i bussolotti della Uefa Champions League per i sorteggi degli accoppiamenti delle semifinali della competizione. Mancano soltanto due gare prima di scoprire quali saranno le due finaliste che si affronteranno, il 26 maggio, nella finale di Kiev.



LE 4 SEMIFINALISTE - Sorprendenti ed esaltanti sono stati i quarti di finale che ci hanno consegnato non poche sorprese. La più grande di tutte é sicuramente quella della Roma che arriva a Nyon dopo aver eliminato in rimonta il Barcellona di Messi. Anche il Liverpool si presenta in semifinale con un'eliminazione importante, quella del Manchester City di Pep Guardiola e tanta polemica ha fatto anche la qualificazione del Real Madrid ai danni della Juventus. Chiude il tabellone il Bayern Monaco che senza grossi sforzi ha eliminato il Siviglia di Montella.



LE REGOLE - Il sorteggio é libero è senza vincoli di accoppiamento con la prima squadra sorteggiata che giocherà in casa la gara di andata e in trasferta il ritorno. L'andata si giocherà martedì 24 e mercoledì 25 aprile, mentre il ritorno il 1° e 2 maggio.



LE 4 SQUADRE:

Bayern Monaco

Liverpool

Real Madrid

ROMA