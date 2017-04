Il sorteggio di Nyon ha definito le semifinali di Europa League, con l'andata in programma il prossimo 4 maggio e il ritorno per il successivo giovedì 11:



AJAX-LIONE

CELTA VIGO-MANCHESTER UNITED



La sfida tra Ajax e Lione rappresenta le prime apparizioni tanto per una squadra olandese quanto per una squadra francese nelle semifinali di Europa League, da quando la competizione è stata rinominata così nel 2009. Il Celta Vigo non ha mai raggiunto la semifinale in una manifestazione europea, nonostante abbia toccato i quarti di Coppa Uefa per tre stagioni consecutive tra il 1999 e il 2001. Ora, di fronte agli spagnoli, l'avversario più difficile, il Manchester United.