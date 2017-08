Il Milan è tornato in Europa, raggiungendo così, alla fase a gironi dell'Europa League, Lazio e Atalanta. I rossoneri, che hanno eliminato prima i romeni del Craiova, poi i macedoni dello Shkendija, sono stati estratti in prima fascia, al pari dei biancocelesti di Simone Inzaghi. La squadra di Gasperini, invece, partiva dalla terza. Alle 13, nella giornata di oggi, è andato in scena il tanto atteso sorteggio di Montecarlo.





Ecco i dodici gruppi dell'Europa League 2017/2018:



I GRUPPI:



GRUPPO A: Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Astana, Slavia Praga.



GRUPPO B: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan Belgrado, Skenderbeu.



GRUPPO C: Braga, Ludogorets, Hoffenheim, Istanbul Basaksehir.



GRUPPO D: MILAN, Austria Vienna, Rijieka, AEK Atene.



GRUPPO E: Lione, Everton, ATALANTA, Apollon Limassol.



GRUPPO F: Copenaghen, Lokomotiv Mosca, Sheriff Tiraspol, Zlin.



GRUPPO G: Viktoria Plzen, Steatua Bucarest, Hapoel Beer-Sheva, Lugano.



GRUPPO H: Arsenal, Bate Borisov, Colonia, Stella Rossa.



GRUPPO I: Salisburgo, Marsiglia, Vitoria Guimaraes, Konyaspor.



GRUPPO J: Athletic Bilbao, Hertha Berlino, Zorya, Ostersunds.



GRUPPO K: LAZIO, Nizza, Zulte Waregem, Vitesse.



GRUPPO L: Zenit, Real Sociedad, Rosenborg, Vardar Skopje.





LE FASCE:



PRIMA FASCIA: Arsenal, Zenit, Lione, Dinamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio, Milan, Viktoria Plzen, Salisburgo, Copenaghen, Sporting Braga.



SECONDA FASCIA: Steaua Bucarest, Ludogorets, Bate Borisov, Everton, Young Boys, Marsiglia, Real Sociedad, Maccabi Tel Aviv, Lokomotiv Mosca, Austria Vienna, Hertha Berlino, Nizza.



TERZA FASCIA: Astana, Partizan Belgrado, Hoffenheim, Colonia, Rijeka, Vitoria Guimaraes, Atalanta, Zulte-Waregem, Zorya, Rosenborg, Sheriff Tiraspol, Hapoel Beer Sheva.



QUARTA FASCIA: Apollon Limassol, Basaksehir Istanbul, Konyaspor, Vitesse, Slavia Praga, Stella Rossa, Skenderbeu, Zlin, AEK Atene, Lugano, Vardar Skopje, Ostersunds.