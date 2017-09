Un altro no, questa volta la risposta è definitiva. José Sosa ha deciso di rifiutare l'ultima offerta del Trabzonspor per restare al Milan, per provare a prendersi una maglia da titolare. Il club, turco, che può operare in entrata fino a giovedì prossimo, era arrivato a mettere sul tavolo, complessivamente, 21 milioni di euro per riportare il Principito in Turchia, dove è stato protagonista con la maglia del Besiktas. Per il Milan erano pronti 6 milioni di euro, per l'argentino passato per Bayern Monaco e Napoli addirittura 15 netti: 5 al momento della firma più 10 spalmati nei tre anni di contratto. Sosa ci ha pensato, ha fatto le sue valutazioni, ha parlato con il suo agente e con Montella, ma alla fine scelta di giocarsi le sue carte in rossonero. Non a caso è stato inserito nella lista Uefa. Anche oggi il suo agente ha incontrato i dirigenti del club turco, ma solo per confermare la decisione presa dal giocatore di rifiutare l'offerta.