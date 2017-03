Sosa, centrocampista del Milan, parla a Milan TV direttamente dalla presentazione del Milan Junior Camp: "Mi ha fatto piacere essere qua con i ragazzi, sono momenti bellissimi per i calciatori che stanno iniziando. Galliani ha parlato dell'importanza di essere bravi come ragazzi e non trascurare la scuola. L'importante è essere un esempio come uomini. Quando ero piccolino mi succedeva di andare al torneo con tutta la squadra ed era un divertimento speciale, un divertimento che quando sei professionista non hai. Famiglia Milan? Sono cose importanti perchè questo concetto fa parte della storia del club. Milan-Genoa? E' un peccato non poterci essere, però penso sia una partita molto importante perchè poi c'è la sosta per la nazionale e dobbiamo vincerla".