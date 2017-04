Brutte notizie per il Newcastle. Appena due giorni dopo aver festeggiato il ritorno in Premier League, il club allenato da Rafa Benitez si trova infatti - insieme al West Ham - al centro di un'inchiesta per sospetta frode assicurativa ed evasione fiscale, in relazione ad alcuni trasferimenti di calciatori. Gli ufficiali di polizia hanno arrestato diverse persone tra Inghilterra e Francia, compreso Lee Charnley, direttore generale dei Magpies e braccio destro del proprietario del club, Mike Ashley.



PERQUISITI GLI STADI - La polizia ha anche perquisito le sedi e lo stadio del Newcastle, St. James' Park, e il London Stadium, la casa - da meno di un anno - del West Ham, sequestrando documenti e prove utili per la sua inchiesta.