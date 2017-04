L'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato della sfida con il Bologna e e delle ultime voci di mercato: "Il Bologna è una squadra che sta bene e gioca bene. Quando li abbiamo affrontati sapevamo della loro proposta di gioco, che a me piace. Fanno gioco corto e lungo allo stesso tempo. Anche quando sono rimasti in dieci hanno mantenuto gli stessi principi. Hanno perso in casa contro una delle squadre migliori del momento, l'Inter. Sarà una partita tra due squadre con principi diversi, ma che vogliono vincere la partita".



MERCATO - "Il direttore Corvino mi ha proposto due volte il rinnovo del contratto ed anche ieri sera siamo stati a cena insieme e abbiamo parlato di cose per il futuro. Il Borussia Dortmund? Questo è gossip e io di gossip non parlo, sono cose queste delle quali non mi frega nulla. Il possibile incontro tra Corvino e Di Francesco? Altro gossip, non voglio alimentare questo tipo di voci. Risposta a Sousa? Gli ho detto che è importante aspettare, sia sulla lunghezza della proposta che sul proprio progetto. E lo analizzeremo. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani".



ASSENZE - "Mi piace avere tutti i giocatori per lavorare. Quando c'è la sosta non puoi incidere più di tanto. Bernardeschi non riesce a recuperare, e anche Vecino ha un dolore. Proveremo a vincerla".



CHIESA - "Per i figli d'arte è complicato, perché hanno il peso del nome dei padri sulle spalle. L'ambiente familiare è la base dello sviluppo. E per Federico sta andando bene, permettendogli di arrivare in fretta a ciò che vuole ottenere".



IMBATTIBILITA' INTERNA - "Il nostro lavoro è concentrato sul continuo miglioramento, ma sempre alla ricerca delle vittorie. Questo ci deve dare sempre più motivazioni per darci la spinta a fare meglio, sia in casa che fuori".



TURNOVER - "Ogni gara è diversa, ed ogni gara è un'opportunità per me e chi è chiamato a giocare cerca sempre di fare un lavoro migliore".