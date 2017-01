Alla vigilia di Fiorentina-Juventus, il tecnico viola Paulo Sousa ha parlato della sfida contro i bianconeri ma anche di mercato: "Credo che questa sia una partita sentita da parte di tutti e questo è quello che proviamo, vogliamo mettere in campo tutto quello che sappiamo far bene perché è l'unico modo per fare un risultato positivo. Clima dello spogliatoio? Spingo di più quando i nostri avversari sono altri, perché prima della Juve non è che abbiamo bisogno di caricarci particolarmente, sappiamo bene l'importanza che ha. Sportiello? Serviva una competitività interna nel ruolo di portiere. Marco arriva per questo. cerchiamo di inserirlo il prima possibile".