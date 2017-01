Più che un acquisto, ad oggi, Dragowski è un vero e proprio mistero per la Fiorentina. Neanche un minuto giocato sino ad ora, qualche parola di troppo, e mai una reale possibilità di mettersi in mostra. Il 2017 per il giovane portiere polacco inizia però nel peggiore dei modi visto che si è infortunato in allenamento riportando “un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare“, come riporta la Fiorentina stessa. Domani saranno effettuati gli accertamenti del caso.