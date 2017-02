La posizione di Paulo Sousa all'interno della Fiorentina? Non è debole, è semplicemente stracciata. Il Corriere dello Sport-Stadio non va tanto per il sottile parlando dei rapporti tecnico-società che sono ulteriormente peggiorati dopo la pesante sconfitta contro la Roma di due giorni fa. Dirigenti furibondi, mancanza di comunicazione tra il tecnico e il vertice della squadra e Corvino alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione, la partita dell'Olimpico lascia in eredità tutto questo.