La Fiorentina si appresta ad affrontare l'Empoli in campionato e potrebbe sfruttare questo turno per avvicinarsi al sesto posto visto anche il fatto che Inter e Milan, che la precedono, si affronteranno nel derby. Intanto però c'è da fare i conti con un'assenza non di poco conto: "Gonzalo è importante nella nostra proposta di calcio, specie in fase di costruzione del gioco - ha detto Paulo Sousa in conferenza stampa - Ma sono fiducioso del fatto che chi sarà in campo farà il massimo per ottenere la vittoria. Bernardeschi? Il mio consiglio, se vorrò darglielo, glielo darò a lui in privato e non pubblicamente (in passato Sousa aveva detto che si sarebbe aspettato il suo passaggio in un “club più ambizioso” ndr). Non dobbiamo lavorare con ansia ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e del nostro gioco. Ho visto i giocatori molto competitivi in allenamento e questo mi ha fatto molto piacere. Sono sempre orgoglioso dei miei ragazzi perché vengono ogni giorno per migliorarsi per fare il massimo".



C'è curiosità per capire se verranno confermate le due punte pesanti, Kalinic e Babacar dopo l'ottimo secondo tempo di domenica scorsa: "Le occasioni ci sono per giocare con le due punte, abbiamo lavorato fin dall’inizio della stagione per avere dell’equilibrio con certe tipi di scelte. Chiesa è già carico per se stesso. E’ un trascinatore. Nel calcio c’è la necessità di costruire le bandiere ma è anche facile distruggerle". Sempre in tema di formazione: "Vecino e Saponara stanno bene ed hanno entrambi la possibilità di giocare. Abbiamo bisogno di qualità e di transizioni difensive perché l’Empoli gioca molto bene nel breve. Dobbiamo dare velocità al nostro gioco, specie nella circolazione della palla, cercando di essere sempre efficaci e concreti".