SFIDA SENTITA - "Contro la Juventus dovremo fare meglio di ciò che sappiamo fare. Non serve spiegare l'importanza di questa gara per tutti noi. Serve cattiveria agonistica e cerchiamo di migliorare sempre. Questa squadra può crescere ancora, si può vincere perdere o pareggiare, ma non ci dovremo solo difendere e cercare il contropiede, i bianconeri hanno una forte identità".



SU SPORTIELLO - "Serviva una competitività interna nel ruolo di portiere. Marco arriva per questo. Ora cerchiamo di inserirlo il prima possibile".

FUTURO ALLA JUVE? - "A fine anno alla Juve? Ho scelto di allenare, sono partito dai settori giovanili e sto migliorando. Il mio futuro dipende dal mio presente e sono concentrato su quello".

DA KALINIC AD ASTORI - "Kalinic non ha iniziato bene l'anno. Sta bene, si allena bene ed è a disposizione al 100%. Borja Valero si allena e credo che recupererà anche Astori".



RIVALITA' - "Quella di domani è una partita importante e diversa. Dobbiamo dare tutto onorando la nostra maglia e il nostro pubblico. Io credo che ci manchino 6-8 punti in classifica. Li meritavamo per le cose fatte vedere in campo".