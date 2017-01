Paulo Sousa ha parlato in conferenza prima del match di campionato che la Fiorentina giocherà domani alle 18 contro il Chievo al Bentegodi: ''Hanno lo stesso allenatore da tempo ed hanno concetti chiari, contro di loro abbiamo sempre faticato. Noi, però, siamo sicuri delle nostre qualità e scenderemo in campo per vincere''.



CALCIOMERCATO - Sousa si è poi soffermato sul mercato della viola, che ha avuto fin qui un solo protagonista: Nikola Kalinic: ''Per quanto riguarda Kalinic vi posso dire che è un giocatore della Fiorentina e va sempre a 1000 all'ora. Per un allenatore è una gioia avere giocatori come lui, è davvero speciale. Zarate al Watford? Dovete chiedere alla società''.



LA VITTORIA CON LA JUVE - L'allenatore portoghese ha parlato anche della grande vittoria ottenuta nella passata giornata di campionato contro la Juventus: ''La Fiorentina sa quali devono essere la sua mentalità e le sue qualità tecnico tattiche. Io cerco di migliorare la squadra in tutte le componenti. La gara vinta contro la Juve è quasi una doppia vittoria, per via della gioia indescrivibile della famiglia viola: volevamo vincere ad ogni costo, c'era grande voglia. Dobbiamo mantenere questo livello''.



SCELTE TATTICHE - Sousa si è anche soffermato sulle scelte fatte nella sfida vinta contro la Juventus: ''Quando abbiamo tutti ad alti livelli la qualità del gioco aumenta, come nel caso di Borja Valero. Sanchez difensore? Lavoriamo da diverso tempo su certe scelte, nulla viene per caso. Babacar? Si sta allenando bene e lavora tanto, se continuerà così troverà spazio anche lui. Calciomercato e impegni? L'unica cosa che mi dà fastidio è la manipolazione di un'idea, per il resto sono concentrato sui risultati''.