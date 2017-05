Dopo l’esordio di Joshua Perez a San Siro contro l’Inter, nella trasferta di Palermo il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa ha scelto di far esordire un altro giovane della Primavera allenata da Federico Guidi. Si tratta di Jan Mlakar, attaccante classe 1998 che in stagione ha realizzato ben sedici gol in trentadue partite. Venti minuti per lo slovacco, che può recriminare per un’occasione avuta sul punteggio di 1-0 per i rosanero. Il suo colpo di testa è finito a lato della porta difesa da Fulignati: una bella possibilità sprecata e un rimpianto enorme per un esordio in Serie A che poteva essere consacrato con la gioia del gol.