Il rapporto non propriamente idilliaco tra Fiorentina e Paulo Sousa si arricchisce di una nuova pagina. Il tecnico viola dopo la partita con la Sampdoria non ha risparmiato un'altra frecciata delle sue all'indirizzo della società, rispondendo così ad un giornalista: "La squadra non è mia, la alleno io ma non è mia, e tu lo sai bene". La frase incriminata viene riportata questa mattina da La Nazione.