La sconfitta della Fiorentina in Europa League di ieri sera ha lasciato il segno non solo nei tifosi ma anche nella società. Corvino, Sousa e Della Valle hanno chiesto scusa per la figura fatta ma la partita di ieri è solo la punta dell'iceberg perché il fallimento della Fiorentina parte da lontano. Montella nel 2015 aveva parlato di ciclo finito, Della Valle sottovalutò il problema e decise di cambiare allenatore con Sousa che invece lo ha solo rimandato. Oggi siamo qui di fronte ad una Fiorentina che ha perso tutto, faccia compresa e deve ripartire. Sì ma come?



SOUSA A RISCHIO - Intanto dall'allenatore con Sousa che è davvero a serio rischio esonero. Ieri sera i vertici della Fiorentina si sono riuniti per fare il punto della situazione, parlare di quanto sta succedendo e cercare una soluzione. A caldo nessuno si è sentito in dovere di fare il primo passo ma è chiaro che la situazione di Paulo Sousa è a rischio. Oggi è attesa una presa di posizione della Fiorentina, in un senso o nell'altro, nei confronti del tecnico. A prescindere da questa, però, la stagione della Fiorentina è finita e Sousa non è l'allenatore dei viola ormai da un anno e questo i Della Valle lo stanno cominciando a capire solamente adesso.