Giorno di vigilia per la Fiorentina che domani sera giocherà il recupero contro il Pescara (gara rinviata per la neve). E i viola si presentano a questo appuntamento con diversi problemi: "Non ho parlato ancora con lo staff medico - ha detto l'allenatore gigliato, Paulo Sousa - ma se Tatarusanu non farà nulla neanche oggi, Sportiello partirà sicuramente titolare. Saponara è un giocatore intelligente ed evoluto, può giocare sia esterno che centrale. Quando sarà pronto per allenarsi, perché adesso non lo può fare, lo integreremo nel lavoro e inserirlo il più fretta possibile per poterci aiutare. Kalinic? Ha avuto un leggero infortunio contro la Juve. L'abbiamo recuperato contro il Genoa ma ha sofferto tantissimo. C'è da capire che tipo di intensità può tenere in allenamento. Chiesa ha subito una distorsione ma non ha avuto un grandissimo gonfiore, deve sopportare il dolore, per domani potrebbe aiutarci a vincere".