Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, alla vigilia del match di Europa League: 'Vincere porta l’abitudine a vincere ed è quello che dobbiamo fare: in ogni partita dobbiamo usare questa mentalità perché poi nelle varie partite si può riuscire a vincere grazie a questa cultura, pur non essendo al massimo. Vogliamo essere meglio dei nostri avversari e quando non possiamo esserlo cerchiamo di segnare più gol dei nostri avversari. Chi vince questo turno andrà molto avanti in questa competizione e spero possa essere la Fiorentina'.