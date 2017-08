Il tecnico del Southampton Mauricio Pellegrino non ha voluto commentare in conferenza stampa le ultime voci di mercato sul difensore olandese Van Dijk. Il giocatore era stato bloccato dal Liverpool per poi essere abbandonato con il Chelsea che si è così inserito nella trattativa. I Saints intanto si sono assicurati il laziale Hoedt che potrebbe comporre una coppia tutta olandese con il suo compagno di nazionale Van Dijk. La situazione però è ancora tutta in evoluzione ma per ora nessuno si espone aspettando così gli ultimi giorni di mercato.