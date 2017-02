Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton, parla a Sky Sport il giorno dopo la finale di Coppa di Lega persa contro il Manchester United: "E' andata bene, sono riuscito a fare due gol e soprattutto una grande partita di squadra. Resta il rammarico, abbiamo dominato per buona parte della gara ma alla fine la Coppa l'hanno portata a casa loro. A Napoli secondo me è andata bene, sono stato due anni con 25 gol fatti. Ci sono stati tanti motivi per com'è andata, io comunque sono felicissimo di aver passato due anni a Napoli. Sono cresciuto e mi sento di dire che è andata bene. Poteva finire meglio, ma non posso piangermi addosso. Sono felice della scelta che ho fatto, non mi aspettavo che potesse iniziare così bene la nuova avventura. Sarri? Ripeto, i fattori sono stati tanti, non so dire un motivo esatto per cui è finita così. Io mi tengo solo i fattori positivi. Futuro? Prima o poi tornerò, l'Italia è casa mia ma ora sono felice di questa scelta. Gol da qui a fine stagione? Non mi piace dire certe cose, io voglio solo aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile".