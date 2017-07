Parlando ai microfoni di BBC Radio Solent, il manager del Southampton Mauricio Pellegrino, ha parlato del futuro di Virgil van Dijk, difensore olandese che piace tanto al Liverpool e non solo, mettendolo di fatto fuori rosa: "Quando ci ho parlato mi ha detto che non è disposto a giocare perchè se ne vuole andare. Io ho bisogno di giocati che giocano al 100% per il Southampton perciò gli ho detto: "se non vuoi essere coinvolto allora ti allenerai a parte"".