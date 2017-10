Rimasto al Southampton nonostante avesse chiesto al club la cessione,continua a voler salutare i Saints. Il difensore centrale lo ha ribadito a Fox Sports in Olanda: "Sono contento di essere di nuovo in forma e di poter dare il 100%. Non mi dispiace per alcunché: volevo fare un passo avanti, ma il Southampton non mi ha voluto cedere. Sono un professionista e ora voglio dare il massimo per il mio club, poi magari già a metà stagione vedremo se sarà possibile qualcosa di diverso".