L'allenatore della Spagna, Julen Lopetegui, ha parlato in vista dell'amichevole di domani sera contro la Francia, sottolineando l'uso del Video Assistant Referee (VAR): "Non so quanti cambi farò, ma ci saranno. E' la mia prima esperienza con la VAR, la tecnologia è sembra benvenuta, ma bisogna usarla con logica. Le polemiche comunque esisteranno sempre". Poi, ha parlato del talento francese Mbappé e della mancata convocazione della leggenda Casillas: "Mbappé lo conosco bene, è un grande giocatore, la Francia ne ha tanti di alto livello. E' veloce, tecnico e forte fisicamente, ma ha ancora grandi margini. La scelta di non convocare Iker è mia, non mi va di parlarne oggi".