Queste le dichiarazioni del commissario tecnico della Spagna Lopetegui dopo la vittoria di misura contro la Macedonia. "Il calcio è così, hai innumerevoli occasioni per siglare il terzo gol e invece nell'unica azione avversaria subisci la rete. Nel complesso abbiamo avuto tante opportunità per vincere largamente, non conta molto il risultato visto quello che abbiamo dimostrato sul campo. Isco ha fatto una grande partita e si è adattato in diverse zone del campo. Adesso ci riposiamo fino a settembre preparando l'importante gara con l'Italia".