Il grande inizio di stagione di Suso con il Milan non è passato inosservato agli occhi del CT spagnolo Lopetegui che gli è valso la prima convocazione in Nazionale. Per Suso è un momento magico: l'esterno offensivo spagnolo, come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso "spaventa l'Italia". Il CT delle Furie Rosse potrebbe infatti addirittura schierarlo titolare nella sfida decisiva di qualificazione mondiale contro gli azzurri nonostante la grande concorrenza in attacco.