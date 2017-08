Marco Borriello, in gol nella vittoria della Spal sull'Udinese, parla a Sky Sport: "Ho trovato un ambiente che mi ha dato fiducia ed entusiasmo, c'era un grandissimo calore allo stadio. Siamo andati avanti, abbiamo sofferto. La squadra è pronta per lottare per guadagnarsi la salvezza, l'attaccante di una squadra che si deve salvare deve andare in doppia cifra. Giulini? Non ho nulla da chiarire con lui, sa i motivi per il quale sono andato via. Ci siamo sudati il premio salvezza lo scorso anno che daremo in beneficenza".