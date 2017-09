Spal-Cagliari 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 17' Barella (C), 68' Joao Pedro (C)



Spal (3-5-2): Gomis, Vaisanen (81' Bonazzoli), Vicari, Salomon; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa (81' Mattiello); Paloschi (63' Antenucci), Borriello. All. Semplici.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno, Capuano, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Barella, Cigarini (85' Faragò), Ionita; Joao Pedro (89' Romagna); Sau (66' Farias), Pavoletti. All. Rastelli



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 11' Joao Pedro (C), 61' Capuano (C), 78' Barella (C), 90' Mora (S)

.