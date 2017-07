e presenta la nuova campagna abbonamenti. Un momento storico che la società di Ferrara vuole sfruttare sotto ogni aspetto, a partire da quello economico. Oggi infatti all presenza del patron Simone Colombarini e del presidente Walter Mattioli sono state mostrate le linee guida della campagna abbonamenti. Dopo la gioia di essere tornati nella massima serie dopo 49 anni di asssenza,- Abbonamenti tutt'altro che economici. Per chi volesse assistere alle 18 partite di Serie A dalla Curva Ovest,. Cifra decisamente importante per quello che dovrebbe essere il settore più popolare. L'abbonamento alle due gradinate dello stadio Paolo Mazza vanno via per 575 e 810 euro. I prezzi poi diventano davvero esorbitanti se parliamo della Tribuna Bianca (900 euro) e di quella Azzurra (1.170,00) e Blu (1.530,00). La tribuna VIP costerà invece appena 5.000. Costi che sicuramente non faranno felici i tifosi della Spal, che nello storico ritorno in Serie A speravamo sicuramente di ricevere un trattamento diverso da parte della propria società. Per intenderci: a San Siro, l'abbonamento in Curva Nord, cuore del tifo dellin questa campagna abbonamenti. Solo la Juventus tiene prezzi più alti (540 € il costo per le due curve) ma parliamo comunque della squadra campione d'Italia e finalista di Champions League. Insomma scenari e soprattutto costi ben diversi da quelli del Paolo Mazza.