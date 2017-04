SPAL-CITTADELLA 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 49' Giani (S), 67' Zigoni (S), 79' Litteri (C)



Spal (3-5-2): Meret, Gasparetto, Giani, Cremonesi; Lazzari, Mora, Castagnetti (63' Schiavon), Arini, Del Grosso (82' Vicari); Antenucci, Zigoni (76' Finotto). All. Semplici.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Pedrelli, Scaglia, Pascali, Salvi; Pasa, Iori (73' Paolucci), Schenetti; Chiaretti; Strizzolo (74' Kouame), Vido (62' Litteri). All. Venturato.



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Ammoniti: 20' Pascali (C), 32' Pasa (C), 38' Scaglia (C), 51' Cremonesi (S), 82' Kouame (C)