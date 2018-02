La sconfitta di Cagliari ha lasciato qualche strascico sulla Spal, allenatasi ieri a porte chiuse. Sotto esame la posizione del tecnico Leonardo Semplici, che però contro il Milan sabato rischia di dover fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa. Vicari squalificato, ieri Cionek (colpito in settimana da una pallonata in faccia che gli ha procurato un piccolo versamento) si è sottoposto a un intervento laser all’occhio che ne mette in dubbio la presenza secondo la Gazzetta dello Sport. Per la sfida col Milan, Semplici potrebbe rinunciare a Viviani, parso sotto tono e rinforzare la mediana con Everton Luiz. In attacco ancora assente Borriello, toccherà all’ex di turno Paloschi?