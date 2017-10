Spal-Crotone 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 39' Paloschi (S), 59' Simy (C)



Spal (3-5-2): Gomis, Salomon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora (73' Rizzo), Costa (84' Mattiello); Antenucci, Borriello (29' Paloschi). All. Semplici



Crotone (4-4-2): Cordaz, Sampirisi (83' Simic), Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden (70' Faraoni), Mandragora, Barberis, Stoian (93' Izco); Nalini, Simy. All. Nicola



Arbitro: Mazzoleni di Bergamo



Ammoniti: 35' Rohden (C), 84' Felipe (S), 88' Schiattarella (S).