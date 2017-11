Un pareggio, altro mattoncino verso la salvezza per la miglior neopromossa fin qui. Leonardo Semplici osserva e guida una SPAL coriacea, avversaria della "sua" Fiorentina, squadra per la quale fa il tifo e nelle cui giovanili ha allenato. E l'1-1 maturato al 'Mazza' ha messo in evidenza i limiti dei viola e regalato un sorriso all'ambiente. Peccato per il sigillo di Federico Chiesa, altrimenti i punti sarebbero stati tre. La SPAL c'è e ha ritrovato - come lui ha ritrovato se stesso - Alberto Paloschi, uno dei migliori dei suoi. Semplici, del suo "derby personale", può certamente essere soddisfatto. Con una speranza nel cuore...