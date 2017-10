Sergio Floccari, attaccante della Spal, parla a margine della presentazione del Temporary Store Spal: "Domenica ci aspetta un match molto importante. Un derby ha sempre un fascino particolare, percepiamo il grande entusiasmo in città e stiamo lavorando per arrivare al meglio allo scontro con i nostri vicini di casa. Dovremo stare attenti, perché il Bologna sta vivendo un momento positivo, è una squadra solida con giocatori imprevedibili e forti in attacco, e potranno contare sull’appoggio del loro stadio. Non sarà una passeggiata, ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità e convinti di poterci giocare le nostre carte. Crediamo molto in ciò che facciamo e possiamo contare su un’identità e un atteggiamento ben definiti: non ci snaturiamo e non cambiamo mai il nostro modo di giocare in base all’avversario. Il nostro principale obiettivo rimane sempre quello di confermare sul campo, domenica dopo domenica, quello che proviamo in settimana durante gli allenamenti. Può darsi che finora abbiamo raccolto più consensi che punti, ma il nostro è un percorso di crescita ed è fondamentale continuare a credere nelle nostre potenzialità anche quando i risultati faticano ad arrivare. Siamo sulla strada giusta, abbiamo dimostrato di poter dare del filo da torcere anche ad alcune big di questo campionato e di certo ora ci impegneremo per avvicinarsi sempre di più al nostro traguardo. Per quanto riguarda le mie condizioni fisiche, io sto molto meglio, ma probabilmente non riuscirò a essere in campo a dare una mano alla squadra e per questo domenica soffrirò davvero tanto. Il mio percorso di riabilitazione sta andando avanti, mi sto allenando, ma non sono ancora rientrato con il gruppo".