Sergio Floccarri, attaccante della Spal, parla a Premium Sport prima della sfida contro la Roma: "Direi che siamo sulla strada giusta, veniamo da una striscia positiva ma oggi affrontiamo una squadra forte. Abbiamo le nostre qualità e soprattutto in casa possiamo esprimerci al meglio. Conosco Di Francesco, so come prepara le partite e non penso ci concederanno qualcosa. Dobbiamo fare la partita perfetta come fatto contro la Juventus, noi facciamo la corsa su noi stessi perchè poi quando ti concentri sugli altri hai poco da scommettere su di te. Dobbiamo avere fiducia in noi e nei nostri mezzi".