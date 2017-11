Sergio Floccari, attaccante della Spal, parla a LoSpallino.com dopo il suo ritorno in campo in seguito all'infortunio: "Personalmente sono contento visto che tornavo dopo un periodo lungo e finalmente posso dare una mano alla squadra. Mi dispiace per come è finita, ma oggi abbiamo confermato il nostro valore e questo è ciò che conta. Quando vai in vantaggio contro squadre come la Fiorentina è normale aspettarsi una loro reazione nel secondo tempo, credo sia fisiologico. Il rammarico più grande è che la Fiorentina stava avendo un grande possesso nella nostra metà campo, ma fino al gol non aveva avuto occasioni pericolose e avevamo la sensazione di poter gestire il risultato senza troppi problemi, pur soffrendo. Credo che la prova di Paloschi, in questo senso, debba rappresentare quello che è lo spirito che ci servirà se vorremo salvarci, perché noi siamo una bella realtà, ma una squadra come la nostra non può prescindere da questo tipo di atteggiamento, soprattutto in casa da dove passeranno le nostre possibilità di salvezza. Solo così possiamo coinvolgere il pubblico affinché ci dia una manco e penso che i nostri tifosi apprezzino certe cose. Ora come ora non penso abbia nemmeno troppo senso guardare alle nostre concorrenti, è presto per fare questo tipo di valutazioni"