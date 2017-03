Sergio Floccari, attaccante della Spal, parla dopo il ko subito in casa contro il Frosinone, che è costato il primo posto, proprio ai danni dei ciociari, ai biancazzurri (foto Facebook): "Ormai le squadre iniziano a prenderci le misure, ci conoscono e provano a metterci in difficoltà. Purtroppo non è andata, tenevamo molto a fare risultato ma i particolari possono fare la differenza in partite come queste. Se nel nostro ottimo inizio fossimo riusciti a passare in vantaggio probabilmente la gara sarebbe cambiata, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Al contrario, loro al primo vero tiro hanno trovato l'1-0 e questo fa tutta la differenza del mondo, specialmente a livello mentale. Ma il campionato è lungo, dobbiamo solo pensare a lavorare perché la squadra ha fornito una buona prova. SPAL squadra da battere? Ogni partita è dura, noi proviamo a giocare e questo ci permette di prendere in mano il gioco senza fare calcoli. Proprio per questo non credo che da qui alla fine del torneo ci troveremo nelle condizioni di amministrare un qualsiasi tipo di vantaggio in classifica. A noi piace giocare e proporre calcio, sono caratteristiche che fanno parte del nostro DNA, e sono sicuro che reagiremo alla sconfitta con personalità, cercando di trasformare la delusione in energia positiva".