Sergio Floccari, attaccante della Spal, ha parlato a Premium Sport: "Affronteremo questa Serie A con lo stesso spirito dell’anno scorso: con molto entusiasmo e con grande voglia. Siamo curiosi di misurarci con una nuova realtà come la Serie A. Noi siamo un bel mix di giovani e giocatori più esperti. Toccherà a me, ma non solo, cercare di dare contributo sotto l’aspetto dell’esperienza anche se la voglia e l’entusiasmo non hanno categoria e sono i presupposti importanti per far bene sempre. Io conosco le difficoltà della Serie A ma l’importante sarà lavorare bene e partire con il piede giusto. Sicuramente l’anno scorso scendevamo in campo per vincere sempre perché avevamo qualità superiori. Quest’anno cambierà il modo di interpretare le partite ma quest’aspetto toccherà al mister che saprà trasmetterci i giusti concetti. L’arrivo di Paloschi? Penso che sia stato un ottimo acquisto ma in generale penso che la società abbia fatto un mercato molto importante, trasmettendo la voglia di fare bene fin da subito, facendo anche dei sacrifici. Penso che questo sia un messaggio importante. Io mi trovo bene con Paloschi che è un giocatore molto bravo negli ultimi metri, ma abbiamo anche altri grandi giocatori come Antenucci che ha fatto benissimo lo scorso anno. Siamo un bel reparto offensivo. Il mio obiettivo personale? Prima di tutto è stare bene, poi voglio divertirmi come è successo nei quattro mesi dello scorso anno. E poi dare il mio contributo in termini di gol anche se non mi sono imposto un numero di gol da fare. Meret ancora alla Spal? Mi auguro di sì, per lui ma anche per noi. Una stagione di Serie A con la Spal credo che possa completare la sua crescita. E’ uno dei migliori portieri in Italia anche se questo va sempre dimostrato e confermato sul campo".