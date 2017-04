Nicolas Giani, capitano della Spal, parla del suo passato all'Inter a la Gazzetta dello Sport: "C’erano tanti campioni, fra cui Adriano, Juan Sebastian Veron, Luis Figo, Dejan Stankovic e Alvaro Recoba, forse il più bravo di tutti: aveva un modo di calciare impressionante. Io ho fatto il ritiro con loro, ma non ho mai giocato e poi sono stato mandato via in prestito. E’ stata comunque una bellissima esperienza, anche se ho un piccolo rammarico: non aver esordito in partite ufficiali. Ma d’altronde quella era una grandissima squadra, c’era poco da fare".