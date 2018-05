Oltre a Manuel Lazzari ed Alex Meret, era assente Federico Viviani che, a causa di un problema muscolare al polpaccio destro accusato durante la rifinitura di sabato scorso, è stato sottoposto a fisioterapia in attesa di ulteriori accertamenti. Lavoro a parte per Sauli Vaisanen, impegnato con un programma personalizzato a causa dell’elongazione del bicipite femorale sinistro. Solo terapie per Pasquale Schiattarella dopo la riacutizzazione della distorsione alla caviglia rimediata nelle scorse settimane. Prosegue tra fisioterapia ed esercitazioni con la palla il programma di recupero di Marco Borriello, mentre Lorenco Simic è rimasto a riposo a causa di una sindrome influenzale. In seguito alla problematica al tendine d’achille della scorsa settimana, Bartosz Salamon ha lavorato regolarmente con il gruppo.