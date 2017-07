La Spal vuole aggiungere peso al suo attacco in vista del campionato che segna il ritorno in A del club ferrarese. Con Antenucci e Floccari sicuri della permanenza, i biancazzurri sono pronti a fare un'offerta al Cagliari per Federico Melchiorri. Lo scrive il Corriere dello Sport, con la Spal pronta a puntare sul centravanti ex Pescara reduce da una stagione sfortunata causa infortunio.