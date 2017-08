La Spal aspetta Ajeti (San Gallo) e tiene viva la pista Ohi (Stabaek). Chochev (Palermo) è il nome nuovo in mediana: secondo la Gazzetta dello Sport, il d.s.Vignati ha superato la concorrenza del Crotone per acquisire le prestazioni del centrocampista. Il Crotone per l’attacco spinge per Cutrone (il Milan ora lo trattiene), l’alternativa è Iemmello (Sassuolo).