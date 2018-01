Dopo gli anticipi di ieri, continua oggi a partire dalle 12.30 la 22esima giornata di Serie A, la terza di ritorno: presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara si affrontano la Spal di Leonardo Semplici e l'Inter di Luciano Spalletti, protagoniste del lunch match. I nerazzurri non vincono da otto partite, tra campionato e Coppa Italia, e vogliono trovare i tre punti che mancano dal 3 dicembre dello scorso anno, per conservare la quarta posizione, valida per la qualificazione alla prossima Champions League, i due punti di vantaggio sulla Roma e magari rosicchiare qualche lunghezza alla Lazio terza, distante tre punti ma impegnata a Milano contro il Milan. I ferraresi dal canto loro, a secco di vittorie da quattro turni (due pari e due sconfitte), sono sprofondati al terzultimo posto, a due lunghezze dalla salvezza, ma in casa sono sempre squadra ostica.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L’Inter è la squadra contro cui la SPAL ha perso più partite in Serie A: 23 successi lombardi contro i quattro ferraresi (6N). Tutti i quattro successi della SPAL contro l’Inter sono arrivati in casa: otto vittorie nerazzurre e quattro pareggi completano il bilancio. Le ultime tre partite casalinghe della SPAL in Serie A hanno visto un totale di 15 reti, cinque a partita di media. L’Inter arriva a questa sfida da tre pareggi consecutivi in campionato – i nerazzurri non ne registrano quattro di fila in Serie A da novembre 2004 (quando ne collezionò sette consecutivi). Nessun successo per l’Inter nelle ultime otto partite (in tutte le competizioni): i nerazzurri non arrivano a nove sfide consecutive senza vittorie da marzo 2012. Sette i gol dell’Inter dall’86° in poi, più di ogni altra squadra nella Serie A in questa stagione. L’Inter ha subito meno gol di ogni altra squadra nella prima mezz’ora di gioco (soltanto due), mentre la SPAL è quella che ne ha concessi di più nei primi 30 minuti di gioco (16). L’Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato, otto, mentre la SPAL non ha ancora trovato la via del gol con questo fondamentale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzri, Schiattarella, Viviani, Grasi, Mattiello; Kurtic, Antenucci.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic, Icardi.