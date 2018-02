Cagliari-Spal 2-0



Meret 6: neutralizza un insidioso colpo di testa di Faragò, non può nulla sulla staffilata vincente di Cigarini.



Cionek 6: partita al limite della sufficienza, senza infamia né lode.



Vicari 5,5: segue come un'ombra Pavoletti, ma non basta per neutralizzare il centravanti rossoblù che si rende utilissimo con il suo lavoro sporco.



(Dall'81' Schiattarella SV).



​Felipe 6,5: prestazione solida e ordinata. Non si fa mai trovare fuori posizione.



Lazzari 6: si vede pochissimo in fase offensiva, decisamente meglio in copertura su Padoin.



​Kurtic 5: assente in entrambe le fasi di gioco. Un fantasma.



​Viviani 5,5: la manovra della Spal passa sempre dai suoi piedi, ma difficilmente rischia il passaggio in verticale.



(Dal 67' Paloschi 6: sfiora il gol appena mette piede in campo, Cragno salva d'istinto.)



Grassi 6: prova a creare scompiglio sulla trequarti inserendosi tra le linee, ma è poco efficace negli ultimi 25 metri.



​Mattiello 5,5: si becca un'ammonizione ingenua per simulazione in avvio di gara. Va in difficoltà quando Faragò decide di mettere il turbo.



(Dal 59' Costa 6: più propositivo del collega di reparto, ma entra quando ormai i giochi sono fatti.)



​Antenucci 5,5: prova a dar fastidio alla retroguardia isolana, ma non trova il guizzo vincente.



​Floccari 5: tocca pochissimi palloni senza mai entrare in partita.





All. Semplici 5,5: giocare alla Sardegna Arena non è mai facile per nessuno. La Spal si chiude bene e prova a colpire in contropiede, ma il castello difensivo viene buttato giù dalla perfetta conclusione dalla distanza di Cigarini. Nella ripresa è mancata la reazione che avrebbe potuto riaprire i giochi.