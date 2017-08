Lazio-Spal 0-0



Gomis 6,5: Prima Radu, poi Milinkovic gli scaldano i guantoni nel primo tempo. Nella ripresa Lazio presente vicino alla sua porta, meno dal punto di vista delle conclusioni. Per il resto sempre attento e reattivo, anche se non impegnato severamente.



Oikonomou 6: Lotta sui palloni alti, ha esperienza in A e si vede. Concede pochissimo agli attaccanti della Lazio, deve mollare prima della fine.



(Dal 55' Cremonesi 6: Cambiano gli interpreti, l'attenzione no: in mezzo all'area Immobile e compagni sono tenuti d'occhio sempre. Il risultato premia la prestazione della retroguardia).



Vicari 6,5: Piuttosto attento e reattivo, la squadra lo aiuta con uno schieramento attento, coperto. Non rischia grosso quasi mai.



Vaisanen 6,5: Il suo colpo di testa a fine primo tempo fa venire i brividi a Strakosha. Prestazione ordinata, pulita, buona, come quella di tutto il pacchetto arretrato.



Lazzari 7: Bella discesa ad inizio secondo tempo, uno dei più brillanti nelle due fasi. Prima Basta, poi Marusic, non riescono a passare. Il migliore in campo, e all'Olimpico non è cosa da poco.



(Dall'88' Mattiello s.v.)



Schiattarella 6,5: Attento, copre bene il campo, si propone in avanti: de Vrij gli rovina la festa nel primo tempo, il suo tiro deviato finisce fuori.Buona gara, di sostanza.



Viviani 6: Sfortunato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il suo destro si stampa sul palo esterno. Diciamo che la partita di copertura della Spal non lo aiuta ad essere pulitissimo nelle giocate, ma nel complesso una gara discreta.



Mora 6,5: Ordinato, geometrico, buona la prima in A per lui nel primo tempo. Nella ripresa la squadra arretra e lui ci mette tanta grinta, prova ad aiutare i suoi a reggere l'urto, e ci riesce.



Costa 6,5: Copertura attenta su Lulic, che è troppo impreciso nel primo tempo. Nella ripresa la Spal arretra ed è costretto a fare gli straordinari sulla sua fascia, ma non sfigura mai.



Paloschi 5,5: Partita un po' complicata la sua, non trova particolari spunti e Semplici lo richiama in panchina.



(dal 62' Borriello 6: accolto dai fischi della Nord, per il suo passato giallorosso, si libera subito bene sull'out: ha movimenti da attaccante vero, il suo arrivo dal Cagliari sarà prezioso per il resto della Serie A)



Floccari 6: Il grande ex dell'incontro prova a freddare Strakosha con un colpo di testa in tuffo, dimostrando grande reattività. Per il resto tanto lavoro oscuro, e poco altro. Nel finale tiene su palloni fondamentali.



All. Semplici 6,5: Dopo 49 anni la sua Spal torna in Serie A, e ha tutta la voglia del mondo di fare bene. Inizio pratico, concreto, poi buona barriera eretta davanti l'area, copertura ordinata degli spazi. Come prima in Serie A una gara attenta e degna di nota: non sarà la vittima sacrificale, non vuole esserlo, e si vede tantissimo.