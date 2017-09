Gomis 6,5: Mura Icardi sul primo palo, poi vola sul secondo a disinnescare un bel tiro di Candreva



Vicari 5,5: Ingenuo nell'intervenire su Joao Mario e concedere il calcio di rigore



Vaisanen 5,5: I tagli di Icardi e le penetrazioni di Candreva ogni tanto lo colgono impreparato.



Salamon 6: Sfiora il gol di testa, in retroguardia compie qualche piccola imprecisione, ma la sua gara è sufficiente.



Lazzari 7: Spinge con costanza sulla corsia di destra e tiene molto impegnato Dalbert. Il migliore dei suoi.



Schiattarella 6: Gioca ad alti ritmi e crea diversi problemi agli equilibri nerazzurri



Viviani 5,5: Avesse la furia agonistica di Mora… Gioca con eleganza e smista diversi palloni, ma è troppo flemmatico. (Dal’85’ Bonazzoli s.v)



Mora 6,5: Grande personalità in mezzo al campo. Lotta su ogni pallone, ma rischia il rosso per doppia ammonizione.



Costa 5,5: Trova un Candreva in giornata di Grazia



Paloschi 5: Dopo neanche 10’ di gioco procura un brivido alla schiena di Handanovic, ma il suo tentativo ravvicinato si spegne di poco a lato della porta difesa dallo sloveno. Spreca una comoda opportunità sullo scadere della prima frazione di gioco. (Dal 66’ Antenucci 5,5: Si vedere che ha una gran voglia di mettersi in mostra, ma la retroguardia nerazzurra non concede granché neanche a lui)



Borriello 6: Come al solito fa a spallate e si fa vedere lì davanti.



Semplici 6: A San Siro la sua squadra mostra di avere personalità