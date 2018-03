Spal-Juventus 0-0



Meret 6,5: quando viene chimato in causa risponde presente, molto bene sul sinistro di Douglas Costa ad inizio ripresa



Cionek 7,5: annichilisce uno come Higuain, non gli permette mai di girarsi verso la porta e lo tiene a bada per novanta minuti. Pecca in fase di impostazione, ma non si può chiedere di più oggi.



Vicari 7,5: insieme ai compagni di reparto gioca una partita perfetta, detta bene i tempi e riesce a tenere solida la difesa biancoazzurra.



Felipe 8: aveva il compito più difficile, tenere a bada Douglas Costa e Dybala, con esperienza e grande concentrazione gioca una gara sontuosa ed è il migliore in campo.



Lazzari 6,5: fase difensiva perfetta contro gli esterni della Juventus, in fase offensiva non riesce a creare molto e non è preciso nei cross.



Grassi 6,5: non parte benissimo e sembra sulle gambe, nella ripresa entra finalmente in partita e insieme ai compagni regge bene sulla mediana.



Schiattarella 7,5: ha le chiavi del centrocampo spallino e regala giocate elegantissime per tutti, nel finale è stremato, ma resta in campo fino alla fine.



Kurtic 6: ancora qualcosa da migliorare per lo sloveno che con il suo fisico e i suoi colpi di testa riesce a dare quel rinforzo che serviva a questa squadra.



Costa 7: torna titolare per l'assenza di Mattiello e regala una prestazione importante, soprattutto nei primi quarantacinque. Nel finale esce dopo aver dato tutto.



(dal 90' Simic sv)



Paloschi 6: soffre il palleggio della difesa bianconera correndo spesso a vuoto per recuperare la palla, non tira mai in porta, ma protegge molti palloni, quindi da apprezzare l'impegno.



(dall'83' Everton Luiz 5,5: una entrata killer su Barzagli che gli costa, fortunatamente, solo il giallo)



Antenucci 6,5: ha una grande occasione nella ripresa, ma la sciupa peccando di altruismo, per il resto è il solito tarantolato che lotta e trascina i compagni ad un punto importantissimo.



(dall'89' Floccari sv)





All. Semplici 8: prepara alla perfezione una gara difficilissima dove la sua squadra era data per spacciata. Richiede grande applicazione il suo 5-3-2, ma se eseguito alla perfezione, come stasera, può portare al grande obiettivo stagionale. Azzecca anche la giostra dei campi tutti oltre l'ottantesimo.