Spal-Inter 1-1



Meret 7: torna titolare e mostra tutto il suo talento su quattro occasioni nitide, non può nulla sulla sfortunata deviazione di Vicari



Cionek 7: partita esaltante per il neo arrivato, grande fase difensiva su Perisic e tanta qualità palla al piede



Vicari 5: rischia di compromettere risultato e gara giocata molto bene su Icardi, Paloschi salva tutto



(dall'86' Bonazzoli sv)



Felipe 5,5: non è in grande forma e rischia spesso di commettere errori fatali, la Spal ha bisogno della sua miglior condizione per salvarsi



Lazzari 7,5: corre come sempre per tutti i novanta minuti, sembra aver iniziato a capire la serie A e può diventare devastante con la sua velocità



Schiattarella 6: ordinaria amministrazione e buona tenuta del campo fino alla sostituzione, può giocare con Kurtic dal primo minuto



(dal 75' Paloschi 8: prende le misure due minuti prima dell'incornata che regala un punto preziosissimo alla Spal)



Viviani 6: mette in campo tutto quello che ha, sfiora la rete con deviazione di Miranda e recupera palloni su due contropiedi pericolosi degli avversari. Se fosse leggermente più rapido



Grassi 6: parte bene in fase offensiva, nella ripresa si perde nel folto centrocampo biancoazzurro emergendo poco



Mattiello 5,5: primo tempo intensissimo che paga nella ripresa peccando di lucidità nei momenti decisivi



(dall'83' Costa 6: porta freschezza sulla fascia e si incarica di battere tutti i calci piazzati con Viviani stremato)



Kurtic 5,5: ha una grande occasione per pareggiare, ma spara la sfera in curva. Per il resto molto concentrato e disposto a sacrificarsi sulla fascia per evitare le discese di D'Ambrosio



Antenucci 6,5: isolato come punta centrale deve spaziare sul fronte offensivo, è suo l'assist per il gol del pareggio





All. Semplici 7: gara preparata alla perfezione, condizionata dall'errore di Vicari e recuperata con il cambio azzeccato di Alberto Paloschi