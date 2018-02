Intervistato da Sky Sport, il portiere della Spal Alex Meret ha parlato del suo esordio in Serie A contro l'Inter e delle sue aspettative: "Debuttare in contemporanea con il quarantesimo compleanno di Buffon? Una bella coincidenza, mi ha fatto molto piacere. Ha fatto la storia, mentre io devo ancora dimostrare tutto, anche solo essere in grado di rimanere in Serie A. Ho conservato la maglia che ho usato contro l'Inter: la terrò cara. Chi saranno i custodi ai prossimi Europei? Donnarumma, Perin, il terzo vedremo. Ci sono molti bravi ragazzi, deciderà il campo."