Brutte notizie per Alex Meret. Come comunicato ufficialmente dall'Udinese, società da cui il portiere è in prestito alla Spal, martedì mattina sarà visitato a Monaco di Baviera e, con tutta probabilità, verrà operato il giorno successivo per trattare un'instabilità della parete inguinale. Successivamente all'intervento chirurgico verrà stabilita la prognosi, ma non si annunciano tempi brevi per rivederlo in campo.